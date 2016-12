Efter at have været forsvundet i næsten et halvt år er Emilie Meng fundet død ved en sø i Borup på Sjælland. Ifølge politiet har hun været udsat for en forbrydelse.

Politiet: Emilie Meng blev udsat for en forbrydelse

Juleaftensdag blev den forsvundne Emilie Meng fundet i en sø efter at have været forsvundet i flere måneder.

- Vi har nu et andet udgangspunkt i efterforskningen. Vi ved, at der er sket en forbrydelse, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen på pressemødet.

17-årige Emilie Meng har været udsat for en forbrydelse. Det siger Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på et pressemøde søndag aften.

Vicepolitiinspektøren vil dog ikke komme nærmere ind på detaljerne og omstændighederne for forbrydelsen på nuværende tidspunkt. Han fortæller samtidig, at de retsmedicinske undersøgelser ikke er færdige endnu.

Liget af Emilie Meng blev fundet i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup på Sjælland af en forbipasserende om eftermiddagen juleaftensdag.

Da har Emilie Meng været forsvundet i knap et halvt år. Det var natten til 10. juli, at den dengang 17-årige pige forsvandt fra Korsør Station. Emilie Meng havde forinden været på bytur med venner i Slagelse.

Politiinspektør Kim Kliver siger til TV2 News, at politiet mener, at det var meget kort tid, efter at hun forlod togstationen, at hun forsvandt.

Søen i Borup, hvor Emilie Meng blev fundet, ligger mere end 60 kilometer væk fra Korsør Station.

Søren Ravn-Nielsen fortæller ved pressemødet, at politiet formoder, at liget er blevet anbragt i søen kort tid efter forbrydelsen, som de mener er sket 10. juli eller i dagene umiddelbart efter.

- Politiet har lavet en omfattende undersøgelse i går (lørdag, red.).

- Vi håber meget, at de spor, der er fundet på stedet, kan bringe os videre i efterforskningen, siger han.

Kim Kliver kalder på pressemødet sagen for "tragisk og usædvanlig".

- Det er heldigvis meget sjældent, at en person forsvinder uden nogen former for spor. Vi har ikke haft nogen indikationer på, hvad der er sket, siger han på pressemødet.

Kim Kliver påpeger, at politiet stadig er interesseret i henvendelser fra borgere, der kan have set eller hørt noget, som kan hjælpe politiet i deres arbejde.

- Vi skal have afklaret, hvordan Emilie lander på den adresse i Borup, siger han og tilføjer:

- Der venter et stort arbejde forude.