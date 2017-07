De påsatte brande er genoptaget i blandt andet Ringparken i Slagelse efter en uge uden brandvæsnets udrykning. Politiet har endnu ingen anholdte, men efterforsker på højtryk, lyder det fra vicepolitiinspektør Allan Holm. Genrefoto: Jens Christian Bachmann

Politi efter flere ugers brande: Vi har ingen anholdte

Slagelse - 04. juli 2017 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge politiets statistik for de seneste måneder nærmer antallet af bilbrande sig 60. Flere af dem menes at være påsatte, fortæller Allan Holm, vicepolitiinspektør og leder af lokalpolitiet ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Stadig er der dog ingen anholdelser som følge af brandene, der fik endnu et punkt klæbet til oversigten, da en bil i Ringparken fredag aften blev sat i brand.

Politiet forsikrer i den forbindelse, at der arbejdes og efterforskes på højtryk. Også selv om der - heldigvis vil nogen sige - har været en hel uge uden afbrændinger.

- Vi har afsat flere ressourcer til efterforskningen, og at der har været stille, er ikke ensbetydende med, at vi stopper med at efterforske, siger Allan Holm.

At politiet endnu ikke har foretaget anholdelser eller sigtet nogen, vil vicepolitiinspektøren ikke ud med. Og om det måtte være en gruppering, som har stået bag de stribevis af bilafbrændinger i Slagelse de seneste knap seks uger, ønsker han heller ikke at beskrive yderligere.

- Man kunne godt tænke sig, at det var en gruppering, men jeg kan selvfølgelig ikke fortælle, hvad vores efterforskning peger i retning af. Jeg kan dog sige, at der ikke er foretaget anholdelser endnu, siger Allan Holm, som tilføjer, at politiets højeste prioritet for tiden er at få stoppet brandene helt.

- Målet er at få bragt brandene til ophør og få nogen stillet til ansvar for afbrændingerne. Vi har ikke set lignende før i den skala, så vi ønsker hurtigst muligt at bragt trygheden tilbage. Det er det første, vi sigter imod, siger han.

