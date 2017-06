Politi: Bilbrande er ikke drengestreger

Natten til fredag den 9. juni udbrændte to biler på parkeringspladsen ved Elme Allé og starten på Norstien. Her blev en tredje bil skadet af flammerne. Alarmen lød klokken 02.16. Et vidne har i forbindelse med branden set to unge udvise stor interesse for de brændende biler. Vidnet har dog ikke set, om det reelt var de to unge, som satte ild på. De var begge iført mørke hættejakker med påskrift, Natten efter klokken 03.52 stod en stor Citroën i flammer på parkeringspladsen ved haveforeningen Strandlyst på Kjærsvej. Her blev en lille blå bil ved siden af skadet af flammerne, der også brændte et stort stykke væk af en hæk.