Kan misbrugssagerne fra Tønder og Skælskør sammenlignes? Nej, mener Slagelse Kommune og KL.

Plejesøstre udsat for overgreb: »Hvorfor ikke gøre som i Tønder-sagen?«

Slagelse - 25. januar 2017 kl. 07:38 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor ikke erkende et ansvar politisk og betale den erstatning, de tre ud af fire omsorgssvigtede plejesøstre, kendt fra Skælskør-sagen, kræver?

Sådan har flere politikere og borgere spurgt den seneste tid, ikke mindst her i Sjællandske, mens Kommunernes Landsforening (KL), borgmester Stén Knuth (V) og flere øvrige byrådsmedlemmer samt kommunens administration afviser. Sagen er forældet, er argumentet herfra, og der skal føres en retssag til marts.

Flere henviser dog nu til Tøndersagen, hvor en far udlånte sine to døtre til en række fremmede mænd, som begik seksuelle overgreb mod de dengang mindreårige piger. Sagen blev optrevlet, da politiet i Sønderborg i august 2005 modtog et anonymt tip, som affødte en undersøgelse af Tønder-pigernes liv. I den sag endte det med en erstatning på 300.000 kroner til den ene og i dag voksne kvinde, der krævede erstatning af kommunen.

- Der var ingen forhandling om noget som helst. Der blev betalt, som der blev krævet, fortæller kommunikationschef i Tønder Kommune Tommy B. Nielsen, som tilføjer, at sagen ikke nåede i retten - angiveligt med formålet at spare kvinden, som har oplevet nok, for en tur igennem retsmaskineriet.

Det kan man dog - ifølge KL - ikke gøre i Slagelse Kommunes situation. Slet ikke med det formål at få hjemmel til at udbetale erstatning til pigerne, som har anlagt sag mod kommunen.

Derfor kan sagerne heller ikke sammenlignes, lyder det fra KL og Slagelse Kommune, som er selvforsikret og derfor ikke har et forsikringsselskab bag sig på samme måde.

- Der kan drages en parallel til Skælskør-sagen, hvor fonden bag den tidligere private tilsynsvirksomhed har udbetalt erstatning til de tre piger, men kommunen må ikke udbetale pengene, slår uddannelsesdirektør Vini Lindhardt fast over for Sjællandske og tilføjer, at private virksomheder, såsom Gjensidige og fonden i førnævnte tilfælde, har andre muligheder for at udbetale penge til enkeltpersoner, end offentlige myndigheder har.

