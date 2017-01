Korsør Renseanlæg hører til blandt Danmarks smukkeste. Derfor vil politikerne ikke have placeret en genbrugsstation foran = græsstykket mellem de to biler på billedet. I stedet skal den placeres i forlængelse af renseanlægget i retning mod Vemmelev og Slagelse. Foto: Helge Wedel

Plads til ny genbrugsplads afvist

Lokalplanen for den nye genbrugsplads ved Korsør Renseanlæg på Slagelse Landevej som erstatning for pladserne i Vemmelev og Korsør fik en noget ublid medfart, da alle politikerne i erhverv,- plan,- og miljøudvalget minus den fraværende formand Villum Christensen (LA) grundet nye hofter afviste det fremlagte forslag fra forvaltningen i Slagelse Kommune.

- Det undrer mig meget, at vi får fremlagt et forslag, som slet ikke tager højde for den aftalte placering i den politiske aftale om at etablere en ny genbrugsplads ved Korsør Renseanlæg, siger udvalgsmedlem Flemming Erichsen (S) til Sjællandske. Han peger på, at forslaget med en placering og jordvolde foran renseanlægget, som han er stolt af blev bygget i hans tid som borgmester i den tidligere Korsør Kommune, vil hindre udsynet til det roste byggeri.