Henning Hjort er en af de meget trofaste cykelpiloter, der giver ældre mennesker ture rundt i Slagelse og omegn. Foto: Slagelse Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Piloter efterlyses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Piloter efterlyses

Slagelse - 17. maj 2017 kl. 09:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis alle de ældre mennesker, der har lyst til at få vind i håret ved at få rickshaw-køreture i Slagelse Kommune, skal have chance for at komme af sted, mangler foreningen Cykling Uden Alder omkring 35 nye cykelpiloter. Det fortæller idrætskonsulent Bente Würtz Nørgaard, Slagelse Kommune, efter foreningens årsmøde. Her mødtes ledere, tovholdere og cykelkaptajner for at gøre status og drøfte forbedringer af projektet.

- De 35 er det bedste slag på tasken, vi kan give, siger Bente Würtz Nørgaard.

Det er frivillige, der kører ture med de ældre mennesker, som ellers ikke har de store muligheder for at komme rundt i deres by.

På et bestyrelsesmøde 23. maj skal foreningen blandt andet drøfte et forslag om at stille krav til alle cykelpiloter om, at de skal cykle mindst en gang om måneden, så sikkerheden kan være i top.

- Det er jo et spørgsmål, om man kan stille krav til frivillige, men det er vi kommet frem til, at vi kan. Vi er nødt til det, så de bliver fortrolige med cyklerne og ikke ødelægger noget. Herudover skal vi drøfte, hvordan vi kan lægge mere livskvalitet ind i turene for de ældre, og der er ved at blive udarbejdet et helt katalog med forslag til dejlige ture, forklarer idrætskonsulenten.