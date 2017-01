Se billedserie Arbejdsgruppen bag den nye, »unge« pårørendegruppe er fra venstre: Birthe Bagge, Røde Kors, idrætskonsulent Bente Nørgaard, Slagelse Kommune, Helle List, Røde Kors, Pia Bagger og demenskonsulent Hanne Lysdal, Slagelse Kommune.

Pia med dement mor vil møde andre

Slagelse - 06. januar 2017 kl. 10:40 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu får yngre dementes pårørende også mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Det har 39-årige Pia Bagger i Slagelse fået ud af at drøfte sin situation med kommunens idrætskonsulent, Bente Nørgaard. Deres snak munder ud i et samarbejde med Røde Kors om en pårørendegruppe, der henvender sig til en anden generation end de eksisterende grupper, hvor det typisk er ægtefæller til ældre demente, der mødes.

Pia Baggers mor, der er dement som 62-årig, bor alene, og Pia har også mand og børn samt et arbejde i en vuggestue i Roskilde at passe. Hendes søster bor tilmed i USA, så der er meget at se til, og det har hun behov for at tale med nogenlunde jævnaldrende om.

- Jeg ved, at det er det, der er godt. Man får ikke det samme ud af at læse en bog om demens, siger Pia Bagger.

Det er ikke, fordi hun har oplevet, at andre ikke vil høre på hende, når hun taler om sin mor. Hun mener mere, det er hende selv, der lukker af, fordi hun ikke vil trætte andre med altid at tale om alle problemerne. Den betænkelighed behøver hun ikke at have, hvis hun mødes med andre jævnaldrende med et dement familiemedlem.

Røde Kors i Slagelse er det første sted med en pårørendegruppe for voksne børn af demente, og det første møde holdes 19. januar.