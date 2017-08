Maj-Britt Jørgensen og Erik Rasmussen foran huset, som kommunen truer med at rive ned ved tvang. En nedrivning de også skal betale for. Huset købte Maj-Britt Jørgensen i 2006 for 675.000 kroner. Foto: Helge Wedel

Pensionister trues med at få deres hus revet ned

Slagelse - 15. august 2017

Byrådsmedlem kalder Slagelse Kommunes ageren for truende og fejlagtig. Pensionistpar står til at få revet deres hus på Halsebyvej 108 ved Korsør ned med tvang af kommunen.

En nedrivning de også selv skal betale for. Husets ejer står til et tab på over en halv million kroner. - Jeg forstår ikke, at kommunen bare kan komme og rive Maj-Britts hus ned. Det udgør jo ingen fare. Men hun vil tabe mange penge på det, siger Erik Rasmussen til Sjællandske. Huset blev købt af hans samlever Maj-Britt Jørgensen i 2006 for 675.000 kroner. 2016-vurderingen lyder på 940.000 kroner. Alligevel har kommunen kun budt 125.000 kroner for ejendommen, der foruden huset betår af to andre bygninger. Herunder en garage, som Erik Rasmussen er i gang med at bygge. Angiveligt er det planen at fjerne bygningerne for at indrette et rekreativt område ved gadekæret, som støder op til ejendommen.

- De er jo i gang med at renovere deres ejendom stille og roligt, ligesom de har planer om at flytte derud. Og så skal kommunen da ikke komme og true dem med tvangsnedrivning, siger Frederik Pedersen. Han er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti. Frederik Pedersen mener, at kommunens forvaltning har søgt at skjule, at der var byggeri og renovering i gang på ejendommen.

Forvaltningen vurderer huset som værende til gene og fare for omgivelserne og i en stand, hvor det ikke kan betale sig at sætte det i stand.

Både Erik Rasmussen og Maj-Britt Jørgensen har haft svært ved at følge med i den kommunale sagsbehandling, da ingen af dem har computer.

- Vi er jo begge gået ud af 7. klasse, så det med computer kan vi ikke, siger Erik Rasmussen. Han har samlet sagen i en mappe. Han påpeger han, at kommunen tager fejl i deres vurdering af huset.

- 70 procent af det, de skriver, er forkert. De siger, at huset ikke kan låses af, men du kan jo se, at jeg låser op, siger Erik Rasmussen, da Sjællandske beder om at se huset indvendigt. Huset virker umiddelbart tørt men stærkt forfaldent. Erik Rasmussen opbevarer værktøj og byggematerialer i huset til garagebyggeriet. Dele af gulvene er faldet sammen som følge af en vandskade.

Kondemneringen (uegnet som menneskebolig) og påbuddet om tvangsnedrivning blev første givet af kommunen den 27. januar 2017. Sagen har på initiativ af byrådsmedlem Frederik Pedersen (DF) igen været behandlet i erhverv,- plan,- og miljøudvalget.

Udvalget har besluttet, at give en ny frist på to måneder til at indsende en plan for renovering af huset. En plan der, hvis den godkendes, efterfølgende skal være gennemført højest 12 måneder efter, hvis tvangsnedrivning skal undgås.