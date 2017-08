Dennis Møller begyndte at rode med computere, da han var otte-ni år gammel, og han har allerede en del at lave i den nye forretning, der åbnede tirsdag. Foto: Arne Svendsen

Pc-doktor i Jernbanegade

Han er oprindelig uddannet som systemudvikler, og har også erfaring med at håndtere computere via en ansættelse hos Elgiganten i Holbæk.

Desuden har han været ansat i firmaet One.com i København, men de sidste par år har han faktisk været selvstændig med base i et hus i forbindelse med HJ Huse i Kelstrup. Et firma, der drives af hans morbror John Jensen.

- Men det er lidt besværligt for mange kunder at komme derud, og derfor har jeg valgt at åbne en butik her lige ved Vestsjællandscentret. Et sted, hvor der jo kommer mange forbi. Blandt andet håber jeg jo på at få besøg af mange studerende fra Syddansk Universitet, siger Dennis Møller.