Sjællandskes omtale af begivenhederne på Dansk Folkepartis opstiillingsmøde.

Partisekretær har givet DF-formand påtale

Slagelse - 09. februar 2017 kl. 07:46 Af Arne Svendsen

- Vi er jo i Dansk Folkeparti meget forsigtige med kun at sende medlemslisterne til formanden, så jeg påtalte på opstillingsmødet overfor formanden, at medlemslisten var blevet brugt til at sende valgmateriale ud til udvalgte medlemmer. Det er ikke efter vore regler.

Det fastslår partisekretær i Dansk Folkeparti på Christiansborg, Poul Lindholm Nielsen, i kølvandet på opstillingsmødet i Dansk Folkeparti i Slagelse forleden. Her gav det som tidligere nævnt anledning til en del ballade, at tidligere kommunaldirektør i den nu hedengangne Skælskør Kommune, Kim Rasmussen, havde sendt materiale ud til nogle af partiets medlemmer i Skælskør. Med det formål at få dem til at komme og stemme på ham ved opstillingsmødet.

Poul Lindholm Nielsen, at formanden godt må fortælle bestyrelsesmedlemmer, hvem der lokalt er medlemmer af partiet.

- Så de for eksempel ved ved, hvis de skulle træffe dem i Brugsen. Men man må ikke i forbindelse med, at der skal sendes noget ud til alle medlemmer, plukke nogle medlemmer ud og sende noget ekstra til dem. Det er jo sket i det tilfælde her. Kim Rasmussen har efterfølgende taget konsekvensen af det, og har trukket sig, ligesom han har meldt sig ud af partiet. Så sagen er afsluttet, siger Poul Lindholm.

Forelagt at det jo er formand Frederik Pedersen, der har sørget for, at Kim Rasmussen fik adgang til medlemslisterne, siger Poul Lindholm som nævnt ovenfor, at det blev påtalt overfor formanden på opstillingsmødet.

Men herudover får det ingen konsekvenser for formanden, oplyser Poul Lindholm Nielsen, der nok en gang var dirigent på opstillingsmødet, ligesom han er det ved en række andre lokale generalforsamlinger ude omkring.

- Det er jo godt med en neutral person udefra til at styre tingene, siger Poul Lindholm Nielsen, der bestemt ikke benægter, at der i adskillige år har været meget uro i afdelingen i Slagelse.