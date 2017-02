Se billedserie - Socialdemokraterne tager medarbejderne som gidsler i populistisk valgkamp-tema, mener borgmester Stén Knuth (V).

Partier uenige om garanti mod fyring af kommunes ansatte

Slagelse - 02. februar 2017 kl. 07:55 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraterne ønsker flertal for en beskæftigelsesgaranti til medarbejderne i Slagelse Kommune de næste fire til fem år.

Det skriver partiets gruppeformand og borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen i en udsendt meddelelse.

- Der skal ske en stille og rolig udvikling og effektivisering af den kommunale organisation over næste fire år, og vores medarbejdere er helt afgørende for, at vi lykkes med den opgave. Derfor vil socialdemokraterne samle flertal for en beskæftigelsesgaranti til vores medarbejdere, så ingen behøver være bange for fyringsrunder de næste mange år, skriver John Dyrby Paulsen.

Dyrby får dog ingen opbakning til forslaget fra borgmester Stén Knuth.

- En beskæftigelsesgaranti, som skal op til afstemning i byrådet med tilhørende udflytning af arbejdspladser til, hvad Socialdemokraterne mener er mere hensigtsmæssig drift og ledelse af vores kommune, er igen at bruge vores medarbejdere som talerør for populistisk valgkamptema, skriver borgmesteren til Sjællandske, efter at have fået forelagt S-forslaget.

Han slår fast, at han er imod at give garanti for job.

- Jeg ønsker ikke at stemme for en beskæftigelses- garanti, når jeg ved, at vi lever i en omskiftelig verden. Kommunen er desværre og heldigvis ikke kun afhængig af egne indtægter. Statsprogrammer, regions tilskud og meget mere spiller ind på kommunes budget aftaler. Dyrby og S valgte ikke at tage ansvar for kommunes budgetter ved sidste forhandling, men det gjorde syv ud af otte partier, og sammen har vi skabt den bedste beskæftigelsesgaranti, man kan give, og det er ordentligt gennemarbejdede budgetter, som holder, lyder meldingen fra Knuth.