Når det ikke er ferietid, er der for det meste »udsolgt« på de mest centrale parkeringspladser. Både på Rådhuspladsen, på H. P. Hansens Plads og her i Rosengården. Foto: Per Vagnsø

Parkeringshus er med i ny plan

Biler i flere etager i et parkeringshus på H. P. Hansens Plads indgår nu i et udkast til en parkerings-strategi for Slagelse. Parkeringshuset optræder som en af flere muligheder, der på 3 til 10 års sigt kan være med til at løse parkeringsproblemerne i bymidten. En anden mulig løsning inden for 10 år kan være at beholde parkeringspladserne på Rådhuspladsen, både over og under jorden, selv om det vil kræve en renovering inden for fem til otte år.