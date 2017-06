Parkering i kælderen bliver gratis

- Det har været fjollet at se alt for mange biler cirkle rundt om Rådhuspladsen for at finde plads, mens der har været ledige pladser i kælderen under Rådhuspladsen. Det gør vi nu noget ved til gavn for de handlende og de forretningsdrivende, siger Henrik Brodersen (DF), formand for landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget i kommunen.