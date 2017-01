Se billedserie Støtte gav Stillinge IF råd til nye trampoliner. Nu er foreningen klar til stævne i egen hal på søndag. Foto: Carsten Lysdal

Parat til stævne efter støtte

Slagelse - 19. januar 2017 kl. 09:26 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trampolinspringere fra Stillinge IF ved Slagelse nyder i den kommende weekend for første gang hjemmebanefordel, når hallen ved Bildsøvej agerer ramme for det første trampolinstævne af sin art netop her.

Hidtil har springere i alle aldre, som gerne vover pelsen i hop og frit fald, og som uden at tøve skruer sig i en piruette i flere meters springhøjde, måttet drage til såvel Greve som Odense, når der skulle konkurreres. Alene fordi man der havde udstyret i orden.

Det har man nu også i Stillinge. Idrætsforeningen har søgt tilskud diverse steder og har blandt andet modtaget 25.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier, hvilket ikke mindst har hjulpet på indkøbet af to nye trampoliner, som kan stå klos op ad den ældste af slagsen - en fra 1970'erne - plus lidt ekstra endemåtter og duge.

- Det betyder alverden, at vi modtager støtte. Det gør, at vi nu selv kan afholde stævner, fortæller instruktøren, den 43-årige Henrik Larsen, som beskriver, at Damarks Gymnastik Forbund kræver fire ens trampoliner for at kunne afholde stævner.

Henrik Larsen er i øvrigt et af de foreningsmennesker, som i den grad leverer sved til de unges pander. Han har selv sprunget i over halvdelen af sit liv og siden teenagealderen brændt for at give sine tricks, fifs og finurlige springfinter videre til hundredvis af medlemmer i årenes løb.