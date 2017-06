Røde valmuer er pæne, men det samlede indtryk ved og i selve mindesmærket for jernbanefærgerne er lidt for ukrudtsagtigt, er Sjællandske gjort opmærksom på. Foto: Helge Wedel

Pæn by til gæster og kongelig ballet?

Af Helge Wedel

Den kommende weekend ventes at trække mange udenbys gæster til Korsør på grund af Den Kongelige Sommerballet fredag, Bromarked og Havnens Dag om lørdagen. Sjællandske er gjort opmærksom på, at de mange gæster fortjener at opleve en pæn by. Og selv om røde valmuer er kønne, så er helhedsindtrykket ved mindesmærket for jernbanefærgerne på Den Gamle Banegårdsplads, at der mangler bekæmpelse af ukrudt.