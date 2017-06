Påbud til Slagelse Sygehus ikke sket før: Frygt for patientsikkerheden

Det står så grelt til for patientsikkerheden på Slagelse Sygehus, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu udsteder et påbud til sygehuset.

Derfor får Slagelse Sygehus nu forbud mod at modtage og behandle akutte neurologiske patienter med blandt andet hjernehindeblødning, epilepsi og en bestemt nervelidelse.

- Det er faktisk første gang, at vi giver den type påbud til et offentligt sygehus, siger enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri til DR.

At styrelsen har set sig nødsaget til at tage et så alvorligt og usædvanlige skridt, skyldes ifølge Anette Lykke Petri, at der "gennem længere tid" har været forskellige problemer på sygehuset.

Problemer der ifølge hende giver grund til at frygte for patientsikkerhed samtidig med, at der også er frygt for kvaliteten på det neurologiske område på sygehusets akutmodtagelse og neurologiske afsnit.

- Der har ikke været de lægelige kompetencer på et speciallægeniveau, til at de har kunnet håndtere disse specielle sygdomskategorier, siger Anette Lykke Petri.

Ifølge DR indgår der i tilsynsrapporten interview med blandt andet plejepersonale.

Her fortæller de om deres oplevelse af modtagelsen og behandlingen af de neurologiske patienter.

Og her fortælles der blandt andet om en neurologisk speciallæge, der har udført en såkaldt akut lumbalpunktur, der gik helt galt.

Yderligere er der meldinger om patienter, der har ventet for længe på at blive tilset af læger, eller som slet ikke er blevet tilset af læger, mens de har været indlagt.