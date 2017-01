Overlæge under anklage: Voldtog kvindelig reservelæge flere gange

En mandlig, tidligere overlæge på Slagelse Sygehus sidder mandag anklaget for at have voldtaget en kvindelig reservelæge flere gange. Han sigtes derudover for at have misbrugt sin stilling som overlæge over for reservelæge.

Slagelse - 04. januar 2017

En 40-årig, tidligere overlæge på Slagelse Sygehus skal mandag møde ved Retten i Næstved, hvor han er anklaget for at have voldtaget en kvindelig reservelæge op til flere gange samt at have misbrugt sin stilling som overlæge over for en reservelæge.

I anklageskriftet er der beskrevet to episoder, hvor manden angiveligt skulle have voldtaget en kvindelig reservelæge, og derudover er manden anklaget for yderligere tre episoder, hvor han skulle have forsøgt at voldtage kvinden og have tvunget hende til at udføre oralsex på ham.

Helt konkret forklares der i anklageskriftet, at den 40-årige mand, på et kontor på sygehuset, skulle have fastholdt kvindens hoved og tvunget hende til at udføre oralsex på ham, idet han pressede sit lem ind i munden på hende og bevægede hendes hoved op og ned, mens hun protesterede.

Overgrebene har angiveligt fundet sted på flere forskellige steder på Slagelse Sygehus samt på en bar i København, hvor den 40-årige ifølge anklagen har voldtaget den kvindelige reservelæge på toilettet.

Den tidligere overlæge anklages derfor både for voldtægt, forsøg på voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje. Dertil kommer anklagen om, at manden har misbrugt sin stilling som overlæge, hvilket i sig selv kan give en fængselsstraf på op til tre år.