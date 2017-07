Korsør By- og Overfartsmuseum har brug for flere frivillige kræfter til at holde museet i fuld sving efter den dramatiske nedskæring i tilskuddet fra Slagelse Kommune. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Overfartsmuseet efterlyser frivillige kræfter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overfartsmuseet efterlyser frivillige kræfter

Slagelse - 25. juli 2017 kl. 06:57 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2016 var et dramatisk år for Korsør By- og Overfartsmuseum. Det kommunale tilskud blev skåret gevaldigt ned fra 510.000 kroner årligt til 210.000 kroner. Det betød blandt andet, at museets to ansatte blev opsagt og museets fortsatte drift blev lagt i den frivillige bestyrelses hænder. En bestyrelse, der nu efterlyser flere kræfter til at holde museet åbent.

- Det er jo sådan, at museet drives af frivillige ildsjæle, der gerne ser at museets effekter og udstillinger er offentligt tilgængelige for byens borgere og de mange turister, der besøger Korsør, siger Jette Isbak Knudsen, der er formand for Korsør By- og Overfartsmuseum.

- Bestyrelsen inklusiv to suppleanter er på syv frivillige, og derfor er vi nødt til at have hjælp fra andre interesserede hjælpere ind i mellem, fortsætter hun.

Jette Isbak Knudsen oplyser videre, at Museet i et forsøg på at hverve nye frivillige har forfattet en flyer, der nu er at finde rundt om i Korsør.

Her kan man blandt andet læse, hvad det kan indebære at være frivillig på museet - det være sig for eksempel registrering af de effekter, som museet modtager fra byens borgere og andre, der gerne vil bidrage til museets beståen og fornyelse - og som supplement til de bevaringsværdige genstande. Der er også opgaver med oprydning og sortering på museets lagre, så de helt rigtige ting får set dagens lys ind i mellem. Man kan også deltage som billetsælger og vagt i museets åbningstider - og måske snakke lidt med museets besøgende. Sidst og måske også mindst er der også en opgave med rengøring, som dog efter forlydende kan tages lidt ad gangen.

Formanden fortæller, at det er hende, der har den normale daglige kontakt med alle frivillige, og at det er en god idé at henvende sig til hende, hvis man har lyst til at høre mere om dette arbejde. Hun kan kontaktes på tlf. 24 83 35 61.