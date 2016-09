Se billedserie Politiet har tidligere søgt efter Emilie Meng med både i Korsør Havn og i Korsør Nor. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Over 60 dykkere i Emilie-aktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Over 60 dykkere i Emilie-aktion

Slagelse - 15. september 2016 kl. 05:45 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En meget stor eftersøgning efter den forsvundne Emilie Meng finder sted på søndag, når blandt andet over 60 frivillige dykkere i kæde vil gennemdykke hele det 10 kvadratkilometer store Korsør Nor, som er det største af sin slags i Danmark. Dykkereftersøgningen menes også at være den hidtil største nogensinde i Danmark.

Læs også: To måneder uden Emilie

Det er gruppen »Forsvundne Personer«, der står bag og har planlagt eftersøgningen, som også omfatter marinehjemmeværnet med sonarudstyr, over ti både, dykkere fra Københavns Brandvæsen, frivillige med droner, frivillige til fods og i waders samt ryttere med heste.

Grundlæggeren af facebookgruppen »Forsvundne Personer« er Sofie Sønderup, der bor i Dragør.

- Jeg har kontakt til Emilies familie, som igen og igen siger, at de er dybt taknemmelige både over politiets indsats, men også over det store arbejde, vi mange frivillige udfører i bestræbelserne på at give familien vished, siger Sofie Sønderup til Sjællandske. Hun understreger, at hun er den eneste i gruppen »Forsvundne Personer«, der har kontakt til familien.

Sofie Sønderup minder om »Forsvundne Personers motto - »Vi fortsætter der, hvor andre giver op«. Hun håber, at de kan give politiet den besked søndag, at hele Korsør Nor er 100 procent gennemsøgt.

En af planlæggerne af den store eftersøgning er 48-årige Helle Flintholm i Korsør.

Hun er træt men også glade 48-årige kvinde. Glad over den store opbakning fra hele Danmark inklusiv de firmaer og private, der giver mad, drikke og brændstof til de mange frivillige, der udfører eftersøgningen.

Emilie Meng er sidst set i live søndag den 10. juli klokken fire om morgenen på Korsør Station.

Helle Flintholm opfordrer alle over 18 år til at møde op til søndagens eftersøgning. Er man under 18, skal man være i følge med forældre.

Der er morgenmad fra klokken 9.00 ved Havnearkaderne. Briefing og start på eftersøgningen er klokken 10.00.

relaterede artikler

Præstens reaktion på Emilies forsvinden 04. september 2016 kl. 07:17

Eftersøgning af Emilie spreder sig til Jylland 03. september 2016 kl. 22:14