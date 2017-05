Se billedserie Lørdagens brand var kostbar for de omkringliggende forretninger. De samlede skader er endnu ikke gjort op.

Optiker-butik hårdt ramt af brand

Slagelse - 18. maj 2017 kl. 07:29 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Profil Optik på Fisketorvet slap for flammerne lørdag i Gundtofts Gård ved Fisketorvet, gik det alligevel slemt ud over Slagelses lokale Profil Optik. Efter fem timers hårdt arbejde kunne Slagelse Brandvæsen, til brillekædens store ærgrelse, fortælle, at branden har forårsaget så omfattende vandskader, at Profil Optik nu er nødt til midlertidigt at lukke butikken ved Fisketorvet. Indtil nye lokaliteter er fundet, vil kundernes bestilte briller blive bragt ud til kunderne personligt.

- Efter at vi fik den triste nyhed, gik vi straks i gang med at producere nye briller til de kunder, der inden branden havde deres nye briller liggende klar til udlevering, ligesom vi har sørget for at få sat netop bestilte briller i produktion. Når brillerne er færdigproducerede, leverer vi dem personligt ud til vores kunders hoveddør, siger Marianne Stock, butikschef i Profil Optik Slagelse.

Ifølge butikschefen kan leveringstiden variere fra kunde til kunde, og hun kan derfor ikke give et præcist bud på, hvornår kunden kan forvente at modtage sine briller.

Også Profil Optiks kontaktlinsekunder kan forvente et opkald i kølvandet på lørdagens brand, og har man brug for et par nye linser, skal man blot ringe og bestille, som man plejer. Så vil Profil Optik sørge for, at de bliver sendt direkte hjem til kunden.

Det er stadig uvist, hvornår brilleforretningen igen kan åbne dørene til butikken. Profil Optik Slagelse leder med lys og lygte efter et midlertidigt sted at drive butikken fra, mens lokalerne i Slagelse Midtby bliver istandsat.

Derfor opfordrer Marianne Stock på nuværende tidspunkt kunderne til at følge med på Facebook, hvor Profil Optik Slagelse løbende vil opdatere om situationen.

Adressen er www.facebook.com/profiloptikslagelse.

