Opråb fra Midgård: Vi mangler plads

- Vi har igennem de seneste to år oplevet så stor en fremgang af nye brugere, at pladsmangelen er ved at blive en alvorlig hæmsko, lyder det fra Bodil Fonfara, der er daglig leder på Midgård.

For at gøre politikerne opmærksomme på problemet - og den mulige løsning - har Midgårds brugerråd og ledelse derfor inviteret en række lokale politikere fra byrådet på besøg til et stort fællesmøde med aktivitetscentret brugere den 30. maj mellem klokken 14 og 16 i samlingssalen. Her forventer man at op imod 120 brugere dukker op.