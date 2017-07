Se billedserie Fire sæbekassebiler var ved at blive kreeret til lørdagens løb. Foto: Mathilde Donslund Malling

Omø åbnede dørene til »Fyr og flamme«

Slagelse - 28. juli 2017 kl. 09:25 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Fyr og flamme« er dette års tema på den syvende udgave af Omø Kulturdage, som byder på historie, aktiviteter og musik. Denne gang involverer dette blandt andet et post-løb samt mulighed for at træde ind i Omø Fyr, som har været lukket for turister siden 2005.

- Vi prøver at tage udgangspunkt i det, som er sket i det seneste år, siger Lise Lotte Luukkanen, idémager samt en af arrangørerne bag kulturdagene, med henvisning til øens nye postnummer samt slogan, »Fyrtårnet i Storebælt«.

Den »officielle« åbning af kulturdagene, der varer til og med lørdag, foregik ligesom den midlertidige adgang til Omø Fyr torsdag, men der var allerede koncert med Alberte Winding Duo onsdag.

- Det var en fin aften, siger Lise Lotte Luukkanen og nævner, at der kom mange for at høre duoen.

Generelt ser hun allerede nu stor succes, hvad angår besøgstal, selvom det er for tidligt at nævne et konkret antal gæster.

- Kulturdagene giver fællesskab, og samtidig er det med til at sætte øen på landkortet, siger idémageren, der selv har rødder på Omø, men nu bor i København.

Lørdag byder på blandt andet sæbekasseløb, byvandring og en afsluttende koncert med Peter Belli og De Rejsende samt efterfølgende fest.