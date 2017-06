Ombudsmand afviser klage over »usaglig« fyring

Det bliver dog ikke Folketingets Ombudsmand, der kommer til at gå kommunens fyring og sagsbehandling efter i sømmene. Herfra har man tirsdag afvist at gå ind i sagen og indlede en undersøgelse af håndteringen af personalesagen.

- Efter en gennemgang af din klage og de afleverede bilag har jeg besluttet, at jeg ikke vil indlede en undersøgelse af klagen over afskedigelsen, lyder det i brevet fra ombudsmanden, der begrunder sit afslag således:

- Baggrunden for min beslutning er først og fremmest, at jeg - som oplyst i mit brev af 22. maj 2017 til dig - normalt ikke behandler klager over myndigheders afgørelser eller sagsbehandling i afskedigelsessager, hvor der er eller har været muligt for at få sagen prøvet i det fagretlige system.