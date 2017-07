69-årige Ole Villumsen nægtede at acceptere et liv i kørestol, efter at han for fire måneder siden fik amputeret sit ene underben. Pressefoto

Ole kom hurtigt på benet igen

Slagelse - 07. juli 2017 kl. 10:38 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Livet behøver absolut ikke gå i stå, fordi man får amputeret sit ene ben. Fremtiden behøver heller ikke betyde, at man bliver kørestols-bruger. Gennem et genoptræningsforløb hos Sundhed og Træning i Slagelse Kommune og ikke mindst med troen på sig selv og viljen til at kunne det samme som før, er Ole Villumsen hurtigt kommet på benene igen kun fire måneder efter, at han fik fjernet det ene underben.

Efter flere større bypass-operationer, daglige smerter og udfordringer med til sidst at kunne gå, fik Ole Villumsen på 69 år for fire måneder siden amputeret sit ene underben på grund af dårligt blodomløb. For mange kan livet efter en amputation gå lidt i stå, da den nye situation er svær at overskue, og mulighederne heller ikke er de samme. Men Ole gik langt fra i stå.

Vil kunne det samme som før

I slutningen af april startede Ole til genoptræning hos Sundhed og Træning to gange om ugen, for han har et klart mål; Han vil kunne gå uden hjælpemidler igen.

- Det her skal ikke stoppe mig. Jeg vil kunne klare alt selv, ligesom jeg plejer. Derfor handler jeg også ind, kører bil, ordner haven og laver mad. Mit mål er, at jeg på sigt ikke skal have rollator eller krykke med. Jeg skal kunne det samme, som jeg kunne før, og det tror jeg også, at jeg kommer til igen, siger Ole Villumsen. Han bor til daglig i Slagelse med sin kone i et hus med mange trapper, så han lærte som noget af det første at gå på trapper, så han kunne komme rundt i huset.

Vilje, motivation og gåpåmod har gjort en stor forskel for Ole Villumsens genoptræningsforløb, så han hurtigt kunne komme på benene igen og få en hverdag tæt på det, som han kendte.

- Det betyder rigtig meget, når man selv gør en indsats i sit genoptræningsforløb. Motivationen og lysten til også at lave øvelserne derhjemme gør, at man hurtigere genvinder sine kræfter og førligheden, hvis det er efter en amputation. Når vi modtager borgere, som har gennemgået en amputation, finder vi sammen det niveau, som passer borgeren bedst. For nogen vil det også være et spørgsmål om at acceptere den situation, som man er i, for det er ikke alle, som bliver sikre og finder balancen på en protese, siger fysioterapeut Thea Morgenstjerne fra Sundhed og Træning, som har fulgt Ole Villumsens genoptræningsforløb.

Vurderingen af, hvilken løsning der vil være den bedste for borgeren i forhold til protese og genoptræning, tager Sundhed og Træning i fællesskab med en bandagist. Ofte vil gangtræning hurtigt vise, om borgeren vil blive sikker på en protese.

Sundhed og Træning forventer, at Ole Villumsen er færdig med sit genoptræningsforløb på stedet efter sommerferien, og derefter vil han fortsætte sin træning derhjemme og måske i træningscenter på sigt.

Efter årets sommerferie kommer Slagelse Kommunes Sundhed og Træning til at stå for al genoptræning af benamputerede fra kommunen. Det samme gælder for genoptræning af hjertepatienter.