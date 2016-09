Officer slipper for sigtelse i krænkelsessag på kaserne

Der er ikke nok beviser, for at en kvindelig værnepligtig blev krænket af en officer i foråret, til at rejse en retssag.

Claus Risbjerg forklarer, at den værnepligtige kvinde troede, at officeren var en anden, derfor er der tale om tilsnigelse til samleje.

Sagen har været efterforsket i flere måneder. Men ifølge Claus Risbjerg vil det altså ikke være muligt at bevise, at officeren vidste, at kvinden troede, at han var en anden.

- Det er vores vurdering, at det ikke er muligt at føre bevis for, at ham, der er sigtet i sagen, havde forsæt til at udnytte et samleje med en, der troede, at han var en anden, siger auditøren.

Det var i forbindelse med en afslutningsfest for de værnepligtige på kasernen i Antvorskov nær Slagelse, at hændelsen fandt sted. Her havde kvinden samleje med den sigtede officer i den tro, at han var en anden.

Sagen bliver nu sendt til disciplinærchefen for Antvorskov Kaserne, som skal tage stilling til, om der skal være en disciplinær reaktion mod officeren.