Forurettet kvinde, der angiveligt blev overfaldet i april 2015, mødte ikke op i retten, da sigtet, 19-årig mand forleden sad på anklagebænken. Derfor blev han frifundet for blufærdighedskrænkelse.

Send til din ven. X Artiklen: Offer udeblev fra retten: 19-årig undgår fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Offer udeblev fra retten: 19-årig undgår fængsel

Slagelse - 24. august 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 19-årige mand, som forleden troppede op i retten for at skulle forklare sig i forhold til et påstået overfald på en kvinde, gik derfra med en betinget fængselsstraf.

De seks måneders fængsel, som ikke skal afsones, medmindre manden begår kriminalitet inden for det næste år, fik han dog ikke for blufærdighedskrænkelse af en kvinde i 2015.

Det var ellers et forhold, han sad anklaget for ved Retten i Næstved. Et overfald, der angiveligt fandt sted på et stisystem bag Mølletorvet i Slagelse den 2. april 2015, hvor den dengang 17-årige dreng skulle have krænket en kvindes blufærdighed og frarøvet hende både nøgler og penge.

Den forurettede kvinde udeblev dog fra retsmødet og kunne derfor ikke afgive sin forklaring for dommeren. Derfor frafaldt forholdet om, at han skulle have skubbet hende omkuld i et buskads og krænket hendes blufærdighed, delvist.

- Han har nægtet blufærdighedskrænkelse, men indrømmet, at han stjal nogle effekter fra hende. Det sidste blev han derfor dømt for, men frifundet for det første, fortæller anklager Chris Martinsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Udover de seks måneders betinget fængsel blev manden straffet med 120 timers samfundstjeneste - blandt andet for en række voldshændelser i Slagelse midtby.