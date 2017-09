Østvendte ramper klar i 2019

Tirsdag den 12. september indleder entreprenørfirmaet Arkil A/S arbejdet med at bygge de to østvendte ramper ved afkørsel 41/Tjæreby.

Blandt de jublende naturligvis også formanden for Lokalrådet for Vemmelev og Omegn, Jytte Knuth, der længe havde været bannerfører for at skaffe ramperne med det formål at få tung trafik ud af Vemmelev samt ikke mindst at kunne tiltrække erhvervsvirksomheder til området, når der blev let adgang til og fra motorvejen.