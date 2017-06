To store skralde-rør er blevet placeret i Slagelse Lystanlæg for at afhjælpe skraldesituationen i den tidlige sommer. Foto: Mette Kjær Nielsen

Øjebæer i anlægget er midlertidige

Om noget er kønt eller ej, er ganske subjektivt, men på Facebook hersker der i disse dage ganske bred enighed om, at Slagelse Kommunes seneste påhit i Slagelse Lystanlæg ikke er en succes. I et opslag delt på kommunens officielle Facebook-side skriver Stefan Skov-Jespersen følgende:

- Disse to grimme øjebæer skulle vist have været sat op i nærheden af McDonald's og Burger King, men er ved en fejl, blevet efterladt i en af Sjællands flotteste offentlige parker! Det er simpelthen en ommer.

- Entreprenørservice forklarer, at det ikke er en fejl - men de kan samtidigt berolige dig med, at det er midlertidigt, og at vi skifter tilbage til vores normale modeller i juli.

Forklaringen fortsætter:

- Det, vi håber du vil lægge mærke til er, hvor rent der nu er omkring de orange tingester, som faktisk er skraldespande af modellen »Tuben«. Her i sommerperioden er der nemlig ekstra pres på parkerne, og desværre er ikke alle lige gode til at bruge de normale skraldespande. Vores erfaring er, at det åbenbart er nemmere at ramme dem, når de er store, orange og ser »anderledes« ud. Det er godt for naturen, og selv om man måske kan diskutere, om Tuben er »flot«, så er skrald som ligger og flyder heller ikke særligt indbydende - og hvad værre er, så er det til skade for dyrene, der bor i vores parker.