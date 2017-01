Se billedserie Planerne med godsbanebygningen er ikke munter læsning for brugerne i dag. Den ventes nemlig nedrevet inden for de næste par år. Foto: Peter Andersen

Oase for gadeidrætter står over for nedrivning

Slagelse - 15. januar 2017 kl. 21:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Akustikken kaster lyden fra skateboardets gnitrende hjulleje rundt i lokalet, og i den bagerste ende af bygningen risler sveden fra en række kæmpende boldspilleres pander, omend kulden i virkeligheden bider.

Den gamle godsbanebygning på Sdr. Stationsvej i Slagelse er imidlertid - og trods de kolde temperaturer - lige, hvad gadens idrætsfolk kan lide og higer efter.

- Det er fede rammer, der er her, og de har lige det der rå over sig, som gør dem helt perfekte, fortalte Sofie Aabo, idrætskonsulent i Slagelse Kommune, som sammen med kommunens i alt seks streetambassadører på mellem 17 og 23 år søndag bød indenfor til åbent hus - for anden gang.

- Det er en måde at få sat fokus på de idrætter, der måske ellers er gemt væk, lød det fra Sofie Aabo, der her refererer til såvel parkour og skate som bordtennis og streetfodbold.

Selv om interessen er stor lige for tiden, er der dog en dagsorden, der ikke ligefrem frembringer smil på læberne af de gæster, som var at træffe søndag.

En nedrivning står nemlig for døren inden for de næste par år - måske allerede om et år - da pladsen efter planen skal bruges til parkeringspladser i forbindelse med campusbyggeriet.

Og det vækker ærgrelse hos brugerne og flere andre, som mener, at stedet er storartet.

- Vi har her et helt unikt og fedt rum for de unge, så hvorfor rive det ned? Det mener jeg, vi skal se på igen, siger Helle Blak, som er byrådsmedlem for SF og gadeplansmedarbejder.