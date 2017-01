Nytårsfest og nul uro på Motalavej tre år i træk

- Men læg mærke til, at de sidste par år, har der faktisk været ro, og det var der også i år, for tredje år i træk, lyder det fra Khalil Hussein, daglig leder af Basen på Motalavej, efter den vellykkede nytårsfest.

- Nytårsfesten er en kæmpe succes, og vi kan mærke, at pladsen begynder at blive en udfordring. Men vi vælger dog at se positivt på det og der er jo ingen tvivl om, at folk virkelig gerne vil det, hvilket vi er meget glade for, siger Khalil Hussein.