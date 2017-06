Et nyt kulturmiljøråd skal etableres i Slagelse Kommune. Et eksempel på et byggeri, der kunne vendes i et kulturmiljøudvalg kunne være porten til det gamle stadion i Slagelse, som længe har kaldt på en kærlig hånd, og hvis fremtid sidste år blev diskuteret. Foto: Mette Kjær Nielsen

Nyt råd skal sikre kulturmiljøet

Slagelse - 19. juni 2017 kl. 07:14 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bør man bygge nyt midt i en gammel købstad? Kan glasfacader forenes med bindingsværk? Kan nogle bevaringsværdige bygninger være i så ringe stand, at det er nødvendigt at rive ned frem for at reparere? Det kunne man forestille sig var nogle af de spørgsmål, et nyt kulturmiljøråd i Slagelse Kommune skal tage sig af. Erhvervs-, plan- og miljøudvalget har besluttet sig for at anbefale over for byrådet, at man etablere et sådan råd.

Rådet skal have rådgivende funktion for eksempel i høringsrunder, men vil ikke komme til at træffe afgørelser i byggesager.

Det nye kulturmiljøråd skal bidrage til at sikre udvikling og bevaring af både enkelte bygninger og større helheder i en bred kulturhistorisk, arkitektonisk, kvalitetsmæssig og oplevelsesmæssig sammenhæng.

Rådet nedsættes lokalt for Slagelse Kommune, hvilket forventes at give et mere dybdegående fokus på de bevaringsværdige bygninger og helheder, som Slagelse Kommune har administrativt ansvar for. Kommunen har tidligere deltaget i kulturmiljø råd i det gamle Vestsjællands Amt og siden på tværkommunalt niveau - dette har dog i praksis ikke været aktivt siden 2015. Derfor skal Slagelse Kommune nu have sit eget udval.

Det er ambitionen at inddrage rådet rettidigt inden vigtige beslutninger træffes, og Udover den rådgivende funktion forventes det, at de enkelte medlemmer af kulturmiljørådet også vil virke "udadtil" og bidrage til at formidle og forankre kommunens bevaringstiltag lokalt.

Der er lagt op til at rådet skal sammensættes bredt med repræsentanter fra både byrådet, Museum Vestsjælland. Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs tre lokalforeninger for henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør, Slagelse Kommunes lokalarkiver og en person fra administrationen.

Der er planen, at rådet - hvis det endeligt vedtages - skal mødes fire gange om året, men at det også kan træde sammen ved mere akutte sager.