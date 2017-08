Nyt parti vil stille op til byrådet

Et faktum er dog, at Hans Prammann stiller op, og han hører gerne fra potentielle kandidater, støtter og så videre, som ønsker at gøre ham selskab i et parti, der ikke bare sigter efter at få samtlige byrådskandidater til at tage ansvar, men også har kultur og foreningsliv som et vigtigt, politisk område.