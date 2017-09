Hvordan skal der skabes opmærksomhed om vandsportscenteret? Og skal det have et nyt navn? Det skal udvalget »Korsør - byen mødet vandet« søge at finde ud af. Kunne et nyt navn være »Halsskov Springhavn«? Foto: Thomas Olsen

Nyt navn til vandsportscenter?

De første mange spring er taget fra tårnet bestående af tre megastore gule container-»legoklodser«, siden vandsportscenteret i Halsskov Færgehavn blev indviet med et borgmesterspring fredag den 4. august. Men hvad med fremtiden? Hvordan skabes der opmærksomhed om nyskabelsen i bestræbelserne på at tiltrække private investorer, der vil bygge videre på den maritime oplevelseshavn? Og skal navnet fortsat være vandsportscenter - til tider med tilføjelsen »i verdensklasse«?

Og der lægges op til to beslutninger. Enten at der nedsættes en arbejdsgruppe, eller at udvalget beder kommunens administration om at komme med et oplæg til det næste udvalgsmøde den 30. november. Administrationen anbefaler en arbejdsgruppe, der har et resultat klar til førnævnte mødedato.