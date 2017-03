Se billedserie Her ses deltagerne til den kommende Ny Strøm-koncert den 10. marts: Sannerud (tv) og Majimare. Der er gratis entre til samtlige Ny Strøm-koncerter. Pressefoto

Nyt koncept skal tænde musikfolket

Slagelse - 03. marts 2017 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gang imellem kan det være nødvendigt at ryste posen lidt for at få et nyt resultat - og det er, hvad Slagelse Musikhus har gjort med konceptet »Ny Strøm«. Musikhusets leder, Anette Borg forklarer:

- Det er en slags »musik-stafet«, hvor to gode lokale - eller lokalt forankrede - bands/solister spiller og efterfølgende udvælger og anbefaler de to andre gode lokale bands, som de hjælper med markedsføring og så videre i forbindelse med koncerten.

- De to »gamle« bands skal på den måde bruge deres eget netværk og egne sociale medier til at fremme de andre bands og stå ved, at de anbefaler dem og hvorfor. På den måde giver de stafetten videre til andre gode lokale bands og er med til at fremme fællesskabet på den lokale musikscene.

- Er der virkelig så mange musikere/bands i Slagelse Kommune?

- Ork ja, der er masser. De er måske bare ikke så kendte endnu, og det er blandt andet derfor, vi laver denne musikstafet, siger Anette Borg

Helt konkret vil »Ny Strøm Præsenterer« tilbyde fire gratis koncerter om året - en i kvartalet - hvor to bands optræder fra klokken 20 til 23 på Badeanstalten.

Første gang i år bliver fredag den 10. marts, hvor »Majimare« og »Sannerud« står på scenen. Majimare er et japansk ord, der kan oversættes til »virkelig sjælden« - og dækker over to unge lokale knægte på blot 18 år, der med el-guitar og moderne teknik skaber helt nye klangbilleder.

Sannerud er såkaldt singer-songwriter, som spås en stor fremtid på landets større scener. Han har netop udgivet debutpladen »Diversity« - og begge navne kan opleves på scenen i Badeanstalten den 10. marts fra klokken 20.