- Jeg tror, vi kommer ud af det første år med erhvervscentret i Slagelse med et nul, og det er rigtig godt, når man er nystartet, siger direktør Sven Lyse, EDC Erhverv Poul Erik Bech. Foto: Per Vagnsø

Nyt erhvervscenter flot fra start

Da EDC Poul Erik Bech åbnede erhvervscenter i Slagelse for et halvt år siden, var det usikkert, om centret skulle have en eller to ansatte. Det blev til to, nu er den tredje på vej, og direktør og partner Sven Lyse tror ikke, det stopper der.