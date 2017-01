Se billedserie Selv om lokalplanen for området netop først er lavet, har Willy Jensen fra Slagelse Kloakservice allerede gang i salget af grunde på Valmuevej. Når planen er godkendt, går byggeriet af foreløbig tre huse i gang. Foto: Arne Svendsen

Nyt boligområde ved Valmuevej

Slagelse - 23. januar 2017 kl. 08:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt boligområde er på vej ved Valmuevej i den nordøstlige del af Slagelse.

Området ejes af Willy Jensen fra Slagelse Kloakservice, der har købt det af Region Sjælland.

Han har i et stykke tid haft et salgs-skilt placeret på grund, og han oplyser, at der allerede har været flere henvendelser fra folk, der er interesseret i at flytte til stedet.

Kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø besluttede i oktober at sætte gang i lokalplanlægningen, og på det seneste møde i udvalget blev der så fremlagt en lokalplan, som udvalget besluttede at sende i otte ugers høring.

Området er på cirka to hektar og giver mulighed for enten 21 parcelhuse eller 16 parcelhuse kombineret med 8-10 boliger i rækkehuse/dobbelthuse. Der er tilknyttet et grønt friareal til området.

Bebyggelsen vejbetjenes i en vejbøjle med tilslutning til Valmuevej. Boligvejen anlægges som en smal vej med græsarmering for at minimere vejarealet. Området planlægges seperatkloakeret.

Samarbejde med byggefirma

Lokalplanen giver vide rammer for bebyggelsens udseende. Området ligger som nabo til Tidselbjerg og Specialcenter Øst med udsigt over marker.

Willy Jensen arbejder med firmaet HusCompagniet, der opfører nøglefærdige huse for folk.

HusCompagniet har senest opført en halv snes huse på grunde ejet af Willy Jensen på Jonsvangen i den nordlige del af Slagelse.

- De er gået som varmt brød. Planen på Valmuevej er, at der foreløbig bliver bygget tre huse, når lokalplanen er godkendt. Derudover er der solgt to grunde til folk, som selv vil stå for byggeriet, oplyser Willy Jensen.

