Nyt boligområde er i brug

Helene og Michael Olsens nye hus på 110 kvadratmeter står klar, syv måneder efter at de købte det. De kommer fra et rækkehus på 175 kvadratmeter i tre etager på Søndermarksvej. Med to børn flyttet hjemmefra ville de finde noget mindre med en lille, færdiganlagt have.

John Møller Jensen, HJ Huse, regner det for sikkert, at området er fuldt udbygget med 20 boliger inden julen 2018, og ejendomsmægleren på projektet, Jan Thanning, RealMæglerne, fortæller, at køberne typisk er folk med lokale relationer. Hans oplevelse er, at køberne lægger vægt på, at der er tale om huse i ét plan, at de er energirigtige, og at der er fred og ro i området, samtidig med at det er tæt på byen.