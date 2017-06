Se billedserie Instruktør Charlotte Jeppesen fra DBU og idrætslærer Tomas Jensen fra Nymarkskolen foran en af banerne, hvor børnene skulle kravle igennem de gule baner. De forestillede pomfritter, som børnene skulle sige fra overfor, til fordel for de grønne frugter. Foto: Arne Svendsen

Nymarkskolen i front med sport

Slagelse - 27. juni 2017 kl. 07:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Nymarkskolen på Østre Allé fylder idræt efterhånden en hel del.

Skolen huser i dag to eliteidrætsklasser, som det eneste sted i kommunen, og efter sommerferien vil man nå op på tre, nemlig en i syvende, ottende og niende klasse. Forleden var der velkomstarrangement for de kommende elever, oplyser souschef Anette Petersen.

På fodboldbanen var der også stor aktivitet. Her kom DBU nemlig forbi med et pilot-projekt, som man tester på 10 skoler landet over i øjeblikket. Det handler både om sundhed og trivsel, men også om at få flere til at gå til fodbold og få flere til at være trænere.

Konceptet er så nyt, at der faktisk blev taget billeder og lavet interviews, som skal bruges i det videre arbejde med projektet.

Medvirkende var to af skolens 8. klasser samt to 2. klasser.

8. klasserne skulle optræde som ledere, med det formål at få dem gjort mere interesseret i at blive trænere for ungdomshold, og 2. klasserne skulle via forskellige boldlege gerne få lyst til mere, som for eksempel at begynde at gå til fodbold i en klub.

- Vi har jo et mål om i kommunen, at 80 procent af børnene skal gå til idræt i en klub, og det arbejder vi jo da på at opnå, forklarer idrætslærer Tomas Jensen.

Elever fra skolen gjorde det også godt forleden, hvor de deltog i finalen i Skole Ol i Aarhus.

Her vandt Kirstine Vester hylerkastkonkurrencen med et kast på 57 meter. En hyler er et kasteredskab, som giver en hyletone fra sig i luften.

Frederik Friberg sluttede som nummer seks i 100 meter finalen i tiden 12,46 sekunder.