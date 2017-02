Birgit Mensberg er indehaver af Slagelse Svane Apotek, som hun åbnede tilbage i 1994. Hun mener fortsat ikke, at der er plads til tre apoteker i Slagelse. Foto: Mette Kjær Nielsen

Nye våben taget i brug i »apotekerkrig«

Slagelse - 06. februar 2017
Af Mette Kjær Nielsen

I midten af oktober åbnede et nyt apotek i Slagelse: Næstved Løve Apotek åbnede en afdeling i Vestsjællandscentret - Slagelse Løve Apotek - kun cirka 100 meter fra det nærmeste eksisterende apotek, Slagelse Svane Apotek, som ligger i City 3 på den anden side af gaden.

Dengang var indehaveren af Slagelse Svane Apotek, apoteker Birgit Mensberg, meget frustreret over den nye apotekerlov, som gør det muligt at godkendte apotekere - her apotekeren fra Næstved - kan åbne op til syv ekstra afdelinger af et apotek - afdelinger, som kan placeres hvor som helst inden for en radius af 75 kilometer fra hovedapoteket, og som ikke behøver at have uddannede farmaceuter til stede i åbningstiden.

Nu er der gået tre måneder, siden konkurrenten åbnede, og Birgit Mensberg er stadig frustreret.

- Jeg mener stadig ikke, at der er plads til tre apoteker i Slagelse, siger Birgit Mensberg fra Slagelse Svane Apotek.

- Vi kan godt mærke her, at det nye apotek er åbnet. Der har været lidt nedgang, men det er faktisk svært at sige, om det hænger direkte sammen med konkurrencen, eller om det er en del af en generel nedgang for apotekerne, som jeg kan fornemme, der er tendens til flere steder, siger hun.

Birgit Mensbergs Svane Apotek kan ikke konkurrere med Løve Apotekets åbningstider - og hendes apotek har heller ikke den nyeste medicinrobot. Men hun holder sig til sin farmaceutiske faglighed, og med den i mente, har hun taget et nyt skridt: - Vi har lige lanceret en facebook-side. Her vil vi holde fokus på det faglige indhold og rådgivningen, siger Birgit Mensberg. Her vil hun blandt andet gøre kunderne opmærksomme på det gratis rygestop-tilbud, som apoteket har i samarbejde med Slagelse Kommune. Hun vil også gøre opmærksom på de medicinsamtaler, som hun tilbyder til borgere, som har fået stillet en kronisk diagnose. Og maget andet. Men der skal ikke være plads til tilbud for ansigtscremer:

- Der skal flere lig på bordet før jeg begynder at lave slagtilbud og »Black Friday«. Det går ganske enkelt min faglige stolthed på tværs, siger apotekeren.

På Slagelse Løve Apotek ovre på den anden side af Jernbanegade er fortællingen en lidt anden:

- Jeg kan bekræfte, at vi er blevet taget rigtig godt imod af kunderne her i Slagelse. De er især rigtig glade for, at der er åbnet et apotek i Vestsjællandscentret, som har længe åbent, siger indehaver Jacob Hjelme fra Næstved og Slagelse Løve Apotek.

- Men jeg kan ikke forstå kritikken af vores faglighed. Vi har farmaceuter ansat, og 90 procent af bemandingen er uddannede farmakonomer. Jeg synes det er at nedgøre deres faglighed, når vi kritiseres på fagligheden, siger Jacob Hjelme, som fortæller at den daglige leder på Slagelse Løve Apotek er uddannet farmaceut, ligesom han lige har ansat en ny farmaceut til apoteket, mens de øvrige ansatte alle er farmakonomer og altså uddannet til at stå i apotek.