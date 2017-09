Se billedserie Slagelses mange nye studerende var onsdag inviteret til Study Start Slagelse på Nytorv - og senere på dagen til »Indian Summer Night« ved Slagelse Museum. Amalie Møller (tv.) og Maiken Jacobsen er begge lige startet på den nye socialrådgiveruddannelse i Slagelse, hvor de glæder sig til at være en del af det første hold. Foto: Mette Kjær Nielsen

Nye studerende festede i regntøj

Slagelse - 07. september 2017 kl. 07:08 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 800 studerende var inviteret med, da Slagelse igen i år ville byde velkommen til de nye studerende på Syddansk Universitet Slagelse, Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademiet Sjælland og VUC Vestsjælland Syd.

De studerende mødtes i bibliotekshaven overfor på H.P. Hansens Plads klokken 12.45, og derfra blev de eskorteret gennem byen af gardehusarerne til Nytorv, hvor der først blev budt på lidt forfriskninger fra arrangementets sponsorer.

Herefter holdt borgmester Stén Knuth (V) en kort velkomsttale, og så satte Kulturcyklen gang i en tovtrækning i fire retninger på én gang, som blev vundet af de studerende fra Absalon.

Herpå fulgte to koncerter - først med blæserakkompagneret hiphop med Dwonji, Jack Maximovich og Majimare og siden dancehall med Kaka, der blev landskendt sammen med Wafande på nummeret »Gi' mig et smil« tilbage i 2011.

Blandt de mange studerende, der havde taget imod invitationen var 20-årige Maiken Jacobsen og 21-årige Amalie Møller.

De er begge lige startet på den nye socialrådgiveruddannelse i Slagelse.

- Jeg er taget med her i dag på grund af det sociale - for at komme lidt tættere på de andre på studiet, fortæller Maiken Jacobsen, der sammen med cirka 40 andre netop er startet på uddannelsen, der hører under Professionshøjskolen Absalon.

Mødt med et spørgsmål om, hvorfor de to unge kvinder netop har valgt Slagelse som studieby, lyder svaret:

- Det var en mulighed, der åbnede sig, da socialrådgiveruddannelsen kom til Slagelse. Jeg kommer her fra byen, så det var dejligt ikke at skulle flytte eller tage offentlig transport for at studere for eksempel i Roskilde, siger Amalie Møller.

Inden arrangementet rykkede over til Slagelse Museum og Kulturcyklen under titlen »Indian Summer Night«, fik de studerende udleveret goodie bags med lidt af hvert fald de lokale butikker - og her fik enkelte heldige ekstra gaver i posen i form af større gavekort.