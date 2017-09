Christina Kabel er nabo til virksomheden og undres blandt andet over, at der over til hendes skel skal være plads til både en parkeringsplads og passage af biler, selv om afstanden til bygningen kun er 3,22 meter. Ifølge fabrikschef Michael Jørgensen er skellet dog ikke korrekt markeret i dag, så der skulle være plads nok. Foto: Arne Svendsen

Nye naboklager mod Danish Pork Meat afvises af virksomheden

Slagelse - 04. september 2017 kl. 06:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Danisk Pork Meat på Rugvænget 8 vil gerne udvide, men det bør den ikke have lov til.

Det mener beboere på Havretoften, hvis huse støder op til, som tidligere nævnt, og nu har også naboer på selve Rugvænget og på Mandøvej op til fabrikken meldt sig med protester.

Disse protester indgår i det materiale, som i dag fremlægges på et møde i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø. Hvor man skal tage stilling til, om virksomheden skal have lov til at lave en 415 kvadratmeter stor tilbygning med frostrum og ekspedition mod syd og 60 kvadratmeter tilbygning med vaskerum mod vest.

Som nævnt andet sted på siden er Hugo Schmidt på Havretoften langtfra tilfreds med sagens forløb, og har sendt et åbent brev til borgmester Stén Knuth (V).

Fra nærmeste nabo, Christina Kabel på Rugvænget 6, klages derw blandt andet over, at virksomheden får besøg af lastbiler med køleranlæg på alle tider af døgnet.

Der klages også over lugt fra et røgeri og over at virksomhedens byggeplaner er urealistiske.

Fabrikschef Michael Jørgensen afviser klagerne over støjende lastbiler på alle tider af døgnet.

- Det er rigtigt, at der har holdt støjende biler, men det er ikke biler, der har skullet levere varer til os. De har holdt hos os, fordi de ikke må holde ved den virksomhed på Kongstedvej, som skulle have varer, siger Michael Jørgensen.

Han afviser også, at der skulle være røggener, da anlægget if ølge ham er specielt udviklet til virksomheder i beboelseskvarterer.

Naboerne på Havretoften klagede blandt andet over højden på byggeriet, og denne højde blev da også nedsat til seks meter efter et ekstraordinært udvalgsmøde på virksomheden i juni.

På mødet i dag skal udvalget tage stilling til, om man vil godkende en tilbygning med en kip, der når op i 7,4 meters højde, men på grund af terrænforskel kun vil være 5,6 meter over terrænet på naboejendommene.

Center for Teknik og Miljø har vurderet det nye projektforslag og mener ikke, at den påtænkte udvidelse vil afstedkomme yderligere gener for naboejendommene set i forhold til den nuværende virksomhed.