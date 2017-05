Se billedserie Korsør under besættelsen er en væsentlig del af udstillingen. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Ny udstilling med gamle billeder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udstilling med gamle billeder

Slagelse - 20. maj 2017 kl. 15:47 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn har åbnet en udstilling med et udsnit af 20.000 digitaliserede negativer med billeder taget af den lokale fotograf Helge Langkow.

Arkivet har haft de gamle filmruller lige siden 1971, og nu skulle de frem i lyset. Ved åbningen af udstillingen fortalte lokalarkivets Gorm Egeberg, at det havde været noget af et arbejde at få alle filmrullerne rettet ud, efter at de har været gemt væk i 80 år. I to år har arbejdet stået på, så det var en rigtig festdag, da resultatet - med dateringer og øvrige oplysninger om de enkelte billeder - skulle afsløres.

Helge Langkow var slet ikke pressefotograf. Han var kontoruddannet, men det skulle vise sig, at han var så god til at tage billeder og til at rykke ud, når der skete noget spændende, at hans billeder i stor stil fandt vej til såvel lokale som landsdækkende aviser.

Udstillingen fokuserer på det lokale, og ved åbningen var Helge Langkows datter, Jette Langkow, der nu bor i Esbjerg, mødt op. Hun blev ganske rørt af at se de gamle billeder. Herunder nogle hun selv er med på. Hun var glad for, at billederne nu er tilgængelige for alle, men hun husker ikke så meget om sin far, for datteren var kun 11 år, da Helge Langkow døde.

- Men jeg kan huske, at han aldrig var hjemme, fortalte hun.