Ny turistdirektør ansat

VisitVestsjælland har efter længere tids grundig søgen ansat Jens Müller som ny direktør. Jens Müller (56) kommer fra en stilling som direktør for Erhvervsforum Roskilde, hvor han også har været ansvarlig for VisitRoskilde. Her har han været med til at skabe samling og fælles retning for turismen i Roskilde Kommune, ligesom han er en af initiativtagerne til »Fjordlandet«, et tværkommunalt destinationssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Lejre, Frederikssund og Roskilde.