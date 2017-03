Ny provst er tilbage i Slagelse

Hertil kommer så, at hun har ansvar for 41 sognekirker og to valgmenighedskirker. Hun skal som formand for provstiudvalget, der også består af menighedsrådsmedlemmer og en repræsentant for præsterne, godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele de 78 millioner kroner, der opkræves i kirkeskat i kommunen, til vedligeholdelse og nyanlæg.

Men hertil kommer også, at hun siden 2010 har været ledende beredskabspræst i Region Sjælland (Roskilde Stift og Lolland Falster Stift). Det betyder, at hun sørger for at sende præster, der er udpeget som beredskabspræster, ud i forbindelse med større ulykker, eller til tilfælde, hvor der er brug for en præst i forbindelse med overbringelse af et budskab om et dødsfald.