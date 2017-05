Nordvej 4 i Slagelse har en lokalplan, som ikke tillader basar. Ny planlov ventes dog at ryste posen - til gavn for initiativtager til World Bazaren Sjælland. Foto: Carsten Lysdal

Ny planlov kan bane vejen for kæmpebasar

Planerne for en måske kommende basar på adressen Nordvej 4 i Slagelse, som nu huser tæppeland og et rengørings- og skadesfirma, er ej at kimse ad. Der er masser på tapetet, og ifølge idémageren Nicholas Thomsen mangler blot tilladelsen, før ombygningen kan gå i gang på de 8000 kvadratmeter, og starten på et eventyr kan begynde.

- Det bliver et slags bydelscenter med mellem 35 og 45 enheder, heriblandt en stor bryllupssal, hvor der bliver alt mellem himmel og jord. Ikke mindst et multietnisk madmarked, hvor man vil kunne købe thailandske, arabiske, græske og mange andre madvarer, siger Nicholas Thomsen til Sjællandske.

At der formentlig vedtages en ny planlov omkring juli, er imidlertid guf for ildsjælen. Den ventes at åbne for, at lokalplanen kan revideres, så der kan sælges fødevarer på adressen. En ny lokalplan for området kan dog tidligst vedtages i starten af 2018.