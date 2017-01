Står det til kommunen, skal Bildsø Camping og feriekolonien inde i skoven afhændes til private hurtigst muligt, men det har reglerne for fredsskov hidtil sat en stopper for. Men måske kan den nye planlov ændre på det. Foto: Per Vagnsø

Ny planlov baner vej for salg af campingplads

Slagelse - 30. januar 2017 kl. 10:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny planlov er på vej, og den ser borgmester Stén Knuth (V) frem til bliver vedtaget.

Det er nemlig borgmesterens håb, at loven vil give mulighed for at Slagelse Kommune vil kunne komme videre med planerne om at sælge feriekolonien ved Bildsø Strand og Bildsø Camping, der i dag er forpagtet ud. Planer, der hidtil er blevet hindret af afslag fra Naturstyrelsen med den begrundelse, at der er tale om såkaldt fredsskov på stedet.

- Men i forvaltningen vurderer man, at den nye planlov kan give nye muligheder, så vi kan komme videre med salgsprocessen, siger Stén Knuth.

Salget af campingpladsen og vandrerhjemmene vil blive tænkt ind i en sammenhæng med kommunens vision for turisme, og borgmesteren slår fast, at det stadig er kommunens politik, at Bildsø Camping og Feriekoloni skal afhændes, og han sætter altså sin lid til, at den nye planlov, der endnu ikke er vedtaget, vil give nye muligheder.

Det er i øjeblikket Jan Larsen og Dorthe Kristensen fra Korsør, der forpagter både campingpladsen og feriekolonien. Deres forpagtningskontrakt løber frem til 2020.

På spørgsmålet om kommunen vil vente med at sælge, til denne kontrakt løber ud eller forsøge tidligere, siger borgmester Stén Knuth:

- Hvis vi kan sælge, kan det jo ske enten med forpagteren som overtages af ny ejer, eller hvis ny ejer ikke vil overtage, så kan der forhandles om at forpagter kan træde ud. Det ses tit, at forpagteren overgår til ny ejer og fortsætter, indtil kontrakten udløber, idet en forhandling om, at forpagter skal træde ud i utide, koster en hel del.