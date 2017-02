Ingen vil lukke Flådestation Korsør. Det har talrige politikere det seneste år slået fast - også når de har besøgt flådestationen. Her er det folketingsmedlemmerne Jacob Jensen (V) yderst til højre og Rasmus Horn Langhoff (S) yderst til venstre i selskab med borgmester Stén Knuth (V) og John Dyrby Paulsen (S) i midten ved et sommerligt maj- besøg. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ny kvart million til rådgiver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kvart million til rådgiver

Slagelse - 22. februar 2017 kl. 09:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne fortsætter med at bruge penge på konsulenter for at undgå lukning af Flådestation Korsør, selv om ingen vil lukke den.

Trods talrige tilkendegivelser fra ministre og folketingspolitikere om, at Flådestation Korsør på ingen måde er i fare for at lukke som en del af det kommende forsvarsforlig, bl.a. grundet Rusland og Putins ageren, så har politikerne i økonomiudvalget nikket ja til at sende endnu en kvart million kroner af sted til det københavnske rådgivningsfirma Rud-Pedersen.

I 2016 og frem til 1. marts 2017 har firmaet i forvejen fået 288.000 kroner af Slagelse Kommune for at arbejde for, at Flådestation Korsør bevares og gerne udbygges ved de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, der skal gælde fra 2018.

Politikerne har således fulgt forvaltningens vurdering af, at det vil være hensigtsmæssigt at opretholde anvendelse af en ekstern rådgiver frem til udgangen af 2017.

- Det gælder også udviklingen af Korsør Flådestation med tiltrækning af flere opgaver og arbejdspladser, så jeg synes, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at få ekstern hjælp til sikring af denne opgave og en af kommunens største arbejdspladser, siger borgmester Stén Knuth (V) til Sjællandske.

Rud-Pedersens opgave er at give strategisk, analytisk og operationel rådgivning til Slagelse Kommune og fungere som kommunens »øjne og ører« i såvel embeds- som politikermiljøet ved centrale beslutningstagere inden for forsvarsområdet.

Et arbejde, der altså fås for en samlet pris på 538.000 kroner.