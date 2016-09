Se billedserie Borgmester Stén Knuth (V) sagde blandt andet, at han og kommunaldirektøren har en del til fælles som tidligere eliteidrætsfolk. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Ny kommunaldirektør ser store muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kommunaldirektør ser store muligheder

Slagelse - 10. september 2016 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Arne Svendsen

- Hvorfor Slagelse Kommune, kan I jo spørge. Men det er da indlysende. Prøv bare at se ud af vinduerne.

Lød det fra kommunens nye kommunaldirektør, Jane Wiis, da hun fredag blev budt officielt velkommen til byen ved et arrangement i kantinen på Slagelse Rådhus, hvorfra der jo er en fantastisk udsigt over byen og kommunen.

Jane Wiis har jo forladt en stilling i Kommunernes Landsforening, for at blive kommunaldirektør i Slagelse, og hun slog fast, at det havde hun gjort, fordi hun så store muligheder i kommunen.

- Slagelse ligger jo lige midt i landet, har en flot natur og en eksorbitant infrastruktur. Jeg vil gøre mit til, at kommunen i endnu højere grad end i dag kan blive et rigtigt hjerte midt i landet, lød det fra Jane Wiis, der også sagde, at hun som nordjyde var overvældet over det store fremmøde.

Hun så frem til at træffe flere mennesker i kommunen og til cykle rundt i den.

Borgmester Stén Knuth (V) sagde, at den nye kommunaldirektør allerede de første tre uger af ansættelsen havde vist, at hun levede godt op til kommunens værdier om at være modig, tydelig, kompetent og »med glæde«.

- Du slog jo benene væk under os i ansættelsesudvalget, fordi du bebrejdede os, at vi ikke gjorde noget mere, nu Slagelse ligger så godt. Vi har jo alt her, men vi skal videre, og det skal du hjælpe os med, lød det blandt andet fra borgmesteren.