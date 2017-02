Dennis Dahl tiltrådte den nyoprettede stilling som hotelchef på Comwell Hotel Korsør den 2. januar 2017. Her lagde han ud med at mødes med alle de ansatte en for en ? og så med at iværksætte en større modernisering af hotellets interiør. Foto: Anders Ole Olsen

Ny hotelchef har hovedet fuld af ideer

Slagelse - 15. februar 2017 kl. 07:32 Af Mette Kjær Nielsen

Han bliver 43 år gammel om et par dage, og så bor han sammen med sin kone, tre børn og en hund lidt uden for Sorø. Derudover måske vigtigt at sige om Dennis Dahl, at han er den nye hotelchef på Comwell Hotel Korsør.

Dennis Dahl begyndte sin karriere i hotelbranchen tilbage i 2002 i et barselsvikariat som receptionist. Han blev grebet af faget og arbejdede sig hurtigt op igennem systemet. Senest har han været hotelchef i Zleep Hotels-gruppen, og han har blandt andet været ansvarlig for at åbne tre nye hoteller i kæden, heriblandt Prindsen i Roskilde.

- Men de seneste par år har jeg drømt om noget endnu større, om at drive et hotel med både konferencefaciliteter og restaurant, fortæller Dennis Dahl. Og sådan endte han på Comwell i Korsør.

Noget af det første, den nye hotelchef har taget fat på er en gennemgribende opdatering af hotellets interiør. Møbler skiftes ud, minibarerne fjernes, internettet optimeres.

-Det skal være enkelt, stilrent og tidssvarende, siger Dennis Dahl.

Han vil dog også gerne tilføje, at han ikke bare kommer ind fra gaden og laver alt om. Forandring tager tid, forklarer han.

-Vi er også i gang med en anden forandring. Hotellet skal være mere bæredygtigt. Vi går nu meget op i madspild, energi og gode, danske råvarer, siger Dennis Dahl.

Apropos »alle«, så er det den nye hotelchefs ambition og drøm at åbne hotellet mere op for Korsørs borgere.

- Jeg vil rigtig gerne have, at vi bliver et sted, hvor korsoranerne holder deres konfirmationer og fødselsdage. Vi vil rigtig gerne have, at borgerne bliver ambassadører for stedet her, siger hotelchefen.

Men der vil han ikke stoppe. Han vil også integrere hotellet i det lokale foreningsliv.

- Vi er også åbne over for lokale samarbejder - for eksempel med sportsklubber, siger Dennis Dahl, som ikke har tænkt sig at sidde meget stille i sin kontorstol.

- Jeg vil også rigtig gerne arrangere flere koncerter og stand-up shows her, slutter han.