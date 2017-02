Se billedserie Til maj er det slut med dametøj her, og kreativt genbrug til fordel for Blå Kors vil tage over. Lejemålet ejes af familien Wimmer. Foto: Arne Svendsen

Ny genbrugsbutik på attraktivt hjørne

Slagelse - 24. februar 2017 kl. 07:17 Af Arne Svendsen

Man ser tendensen i mange byer. »Rigtige« butikker lukker og bliver erstattet af genbrugsbutikker, selv på attraktive placeringer.

1. maj sker det på hjørnet af Løvegade og Roosengade, hvor dametøjsforretningen Woman lukker og bliver erstattet af en helt ny Blå Kors genbrugsbutik.

- Jeg er 65 år, og min mand er 70 år, så vi er ved at trappe ned, for at gå på pension, siger Lone Wilken-Jensen, indehaver af Woman.

Hos Blå Kors er der glæde over at have fundet en butik med en så attraktiv placering.

- Vi er blevet kontaktet af en lokal gruppe, og har egentlig i et stykke tid gerne villet lave en butik i Slagelse. Og nu har vi så fundet en med en attraktiv placering lige ud til en gågade, fortæller Jytte Jensen, der er leder af Blå Kors genbrug på landsplan.

Jytte Jensen fortæller, at butikken i Slagelse bliver noget forskellig fra de øvrige genbrugsbutikker Blå Kors har, idet den ikke bliver så stor. Det har dog sin forklaring, idet butikken kun i mindre grad vil sælge genbrugstøj, men mere koncentrere sig om at sælge ting, der på kreativ vis er fremstillet af forskellige materialer, som er smidt ud til genbrug.

Dette koncept vil mange kende fra butikken »Skrot og skævt« som i mange år var en del af Røde Kors i Slagelse.

En af de der var med her, er Jytte Bangsgaard. Hun er en del af den gruppe, som har henvendt sig til Blå Kors.

- Flere fra gruppen har tidligere været med i »Skrot og skævt«, men ikke alle. Der skete jo det i forbindelse med etableringen af den nye store Røde Kors genbrugsbutik på hjørnet af Stenstuegade og Rosengade, at tre tidligere Røde Kors butikker skulle lægges sammen, blandt andre »Skrot og skævt«. Det kom ikke helt til at passe som »fod i hose«, og derfor er vi nogle stykker, der vil etablere den nye butik. Vi overtager den til maj, men der vil gå et stykke tid inden vi åbner den, da vi jo skal indrette den, siger Jytte Bangsgaard.